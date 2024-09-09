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Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

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Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel kurul, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü, Olağanüstü Genel Kurula gideceğini duyurdu.

Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü tarafından genel kurul ile ilgili yapılan açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere 21.09.2024 Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Basın Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplanma yeter sayısı sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 28.09.2024 Cumartesi tarihinde yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Has Cumartesi Basketbol Cumartesi kayseri Spor

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