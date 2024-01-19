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Marmaris Point Dans Okulu Öğrencileri Başkan Oktay'ı Ziyaret Etti

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Antalya'daki yarışmadan başarıyla dönen Marmaris Point Dans Okulu öğrencileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Öğrenciler, kazandıkları kupalar ve madalyalarla ziyarete katıldılar.

Antalya'daki yarışmadan başarıyla dönen Marmaris Point Dans Okulu öğrencileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris Point Dans Okulu öğrencileri ve eğitmenleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Geçen ay Antalya'da yapılan yarışmadan 7 kupa ve 11 madalya ile dönen Point Dans Okulu öğrencileri kupaları ve madalyalarıyla ziyarete katıldı. Sportif Latin Dansları dalında eğitim veren akademi eğitimlerinden Orhan Baskım, "26 – 27- 28 Ocak'ta Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası öncesi bizim için motivasyon oldu. Başkanımıza nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Birbirinden yetenekli dansçıları, eğitmenleri ve velileri belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Oktay ise "Marmaris'in adını en iyi şekilde duyuran dansçılarımızı tebrik ediyor; Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mehmet Oktay Marmaris Antalya Sanat Yerel Spor Güncel Haberler

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