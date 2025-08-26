Marmaris, İki Büyük Yolcu Gemisini Ağırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Marmaris Gümrüklü Limanı bugün iki büyük yolcu gemisini ağırladı. Antalya'nın Kaş ilçesinden gelen Fransa bayraklı Club Med2 ve Bodrum'dan gelen Malta bayraklı Azamara Pursuit gemisi yüzlerce yolcusu ile ilçeye can suyu oldu.

Sabah saatlerinde Fransa bayraklı Club Med 2 adlı gemi, 258 yolcu ve 211 mürettebatıyla ilçeye giriş yaptı. Çoğunluğu Fransız yolculardan oluşan gemi, Antalya'nın Kaş ilçesinden gelerek Marmaris'e uğradı. Club Med 2'nin akşam saat 18.00'de Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Aynı sabah Bodrum'dan gelen Malta bayraklı Azamara Pursuit adlı gemi de Marmaris'e demir attı. 670'i çoğunluğu Amerikalı yolcu ve 393 mürettebatla gelen geminin, akşam saat 18.00'de Kos'a doğru yola çıkacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcuların bir kısmı düzenlenen turlarla ilçenin doğal güzelliklerini keşfederken, bazı yolcular ise çarşı merkezinde alışveriş yaparak esnafa katkı sağladı. - MUĞLA