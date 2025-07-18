Mardin'de Kaçak Elektrik Kullanımı Güvenliği Tehdit Ediyor

Dicle Elektrik'in Mardin genelindeki trafo merkezlerine yerleştirdiği güvenlik kameraları, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde yaşanan ilginç kaçak elektrik girişimlerini ortaya çıkardı. Kaçak kullanım nedeniyle şebekeye binen yük artarken, bazı şahıslar Michael Jackson kılığında trafolara izinsiz girerek müdahalede bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik'in sorumluğundaki Mardin'de kaçak elektrik kullanımı nedeniyle ciddi güvenlik sorunları yaşanıyor. Özellikle Kızıltepe ve Derik ilçelerinde bazı vatandaşlar kilidini kırdıkları trafo binalarına girerek, şebekeye yasa dışı müdahalede bulunuyor. Yasal olmayan bu müdahaleler can güvenliğini tehdit ederken, elektrik kesintilerine de yol açıyor. Dicle Elektrik'in trafo kabinlerine yerleştirdiği kameralara ise ilginç görüntüler de yansıyor. Trafoya girenlerden kimi tişörtüyle yüzünü kapatırken, kimileri ise Michael Jackson tarzı şapkalarla kameralardan gizlenmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, "Mardin'de sürdürülebilir enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla özelleşme sürecini kapsayan 12 yıllık dönemde toplamda 7,5 milyar TL'ye yaklaşan yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılında yapılan 682 milyon liralık ek harcama da bu çabanın bir parçası oldu. Ancak aynı süreçte kaçak elektrik kullanımındaki ısrar ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin karşılığında ödeme yapılmaması, enerji tedarikinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca trafo binalarına yetkisizce giren kişiler sadece kendi canlarını değil, çevredeki tüm abonelerin güvenliğini de riske atıyor" açıklamasında bulundu.

8 yıla kadar hapis cezası

Firma yetkilileri, trafo binalarına yetkisiz giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirirken, bu kişilerin 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlattı. Tüm trafo binalarında güvenlik kameraları bulunduğunu belirten yetkililer, vatandaşları hem kendi canları hem de toplumun güvenliği için bu tür tehlikeli girişimlerden uzak durmaya çağırdı. - MARDİN