Mardin'de Gençlik Haftası Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Mardin'de Gençlik Haftası Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi
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Mardin'de, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü', Mardin Hükümet Konağı önünde gerçekleşti. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Yardımcısı'nın katılımıyla yürüyüş düzenlenirken, etkinlikler boyunca gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

- Mardin'de Gençlik Yürüyüşü coşkusu

MARDİN - Mardin'de, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Mardin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun'un katılımıyla Türk bayrakları eşliğinde gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerle gençlerin hem eğlenmesi hem de sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de tüm Mardin halkını hafta boyunca sürecek etkinliklere davet etti.

Yürüyüşe, antrenörler, sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel
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