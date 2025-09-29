Mardian Mall, 5. Yılını Coşkulu Bir Festivalle Kutladı

Mardin'in kültürel mirasını modern yaşamla buluşturan Mardian Mall, açılışının 5. yılını düzenlenen büyük bir festivalle kutladı.

2020 yılının Eylül ayında hizmete giren Mardian Mall'un 5. yıl kutlamaları, 19 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Etkinlik, AVM yönetimi, mağaza temsilcileri, yatırımcılar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla coşkulu bir şekilde geçti. Program, 5. yıl pastasının kesilmesiyle başladı. DJ Ramazan Karakaş'ın performansı ve Canbay & Wolker ile Aleyna Kalaycıoğlu konserleriyle devam eden kutlamalarda ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşadı.

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan yaptığı açıklamada, "Mardian Mall olarak açıldığımız günden bu yana yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda şehrin buluşma noktası olmayı hedefledik. Mardin'in köklü tarihinden ve çok kültürlü yapısından ilham alarak modern alışveriş anlayışını kültür ve eğlenceyle bir araya getirdik. Beş yıldır bu kente değer katmanın onurunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bize eşlik eden tüm ziyaretçilerimize, mağaza temsilcilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Nice yılları birlikte karşılamak dileğiyle" dedi. - MARDİN