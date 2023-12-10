Mamak'ta vatandaşlar hamsiye doydu

Mamak'ta 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlar hamsiye doydu. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlara ızgarada pişirilen hamsi ekmek dağıtıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Üreğil Millet Bahçesi'nde 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali yoğun katılım ile gerçekleşti. Festival alanında vatandaşlar ızgarada pişirilen hamsilerin tadına bakarak, Karadeniz yöresine ait şarkılar eşliğinde horon tepti. Hamsinin yanı sıra alanda çocuklar için şekerlemeler de sunuldu. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen festivale Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mamak olarak büyük bir aileyiz"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Köse, Mamaklı vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Mamak olarak büyük bir aileyiz. Böyle güzel coşkulu etkinliklerde hemşerilerimizle, güzel Mamaklılarla bir araya gelmekten dolayı mutluluklarımı bir kez daha ifade ediyorum. Bizim en büyük zenginliğimiz birliğimizdir. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği anlayışıyla en güzel hizmetleri sunmanın gayretiyle çalışıyoruz. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanan, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlı, şehri imar ederken gönülleri de ihya etmeyi önemseyen bir gelenekten geliyoruz. Biz milletimize efendi olmak için değil, milletimize hizmetkar olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet, eser ve gönül belediyeciliğini esas alan bir geleneğin izini sürüyoruz"

Mamak'ın daha güzel, daha yaşanılabilir bir ilçe olması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Köse, "Güzel Mamak'ımızı insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh bir marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Çok şükür ki Mamak her anlamda kendini geliştiren, marka haline gelen bir ilçe olma yolunda güzel projelere imza attık. Biz 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanlığı yapan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve eser belediyeciliğini, gönül belediyeciliğin esas alan bir geleneğin izini sürüyoruz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Vatandaşlara balık ekmek de dağıtan Başkan Köse, dağıtımın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Köse, Ankara'nın son 5 yılda pırıltısını kaybettiğini dile getirerek, "Billboardlarda Ankara'nın yıldızının yeniden parlayacağına dair bir mesajımız var. Ankara pırıltısını kaybetti bu beş yılda. Dolayısıyla bu pırıltıyı tekrar kazanacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ben Mamak Belediye Başkanıyım ama bir taraftan AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Dolayısıyla Ankara'da AK Parti olarak seçimlere hazırlanırken Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu festivali seneye bu vakitlerde Ankara'da yapalım istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA