Maaş 6 bin liradan 12 bin liraya çıktı, yine çalışacak birini bulamıyorlar

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, çoban yetiştirmek için kurs açtı. 14 kişinin katıldığı kursun açılışında konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, "Devletimiz, çobanlık kursunda sertifika alan ve herhangi bir işletmede çalışıp şartlarını yerine getirenlere yüzde 100 zam yaptı ve bu rakam 6 bin liradan 12 bin liraya çıktı. Çoban bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin çoban yetiştirmek amacıyla açtığı onuncu kurs başladı. Birlik Başkanı İhsan Akın, kursun açılışında, "Kurs kapsamında 16 saat iş güvenliği, 24 saat sürü yönlendirme, 24 saat sürünün beslenmesi, 16 saat sürü bakım işleri, 24 saatte sürünün sağlığı olmak üzere 104 saat eğitim verilecek" diye konuştu.

"MAAŞ 6 BİN LİRADAN 12 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Akın, kursa 14 kişinin katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Devletimiz, çobanlık kursunda sertifika alan ve herhangi bir işletmede çalışıp şartlarını yerine getirenlere yüzde 100 zam yaptı ve bu rakam, 6 bin liradan 12 bin liraya çıktı. Çoban bulmakta zorlanıyoruz. Kırsalda göçün önüne geçilebilmesi noktasında, projelerle o bölgelerdeki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Burada hem hayvanların hem de çobanların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmaları yürütüyoruz. Bir taraftan da düzenlediğimiz eğitimlerle bu aileye ve çobanlık mesleğine insanlarımızı kazandırıyoruz. Bu kurs sonunda farklı kurumlardan destek de alınabiliyor."

"SOSYAL GÜVENCELERİ OLURSA ÇOBAN SORUNU ORTADAN KALKAR"

Çobanlığın kırsal kesimlerde meziyetli bir iş olduğunu dile getiren Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çobanların temel ihtiyaçlarıyla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bir diğeri de insanlar, işsiz olmalarına rağmen kırsala gitmek istemiyor. Biz, kırsaldan kente olan göçün önüne geçmek istiyoruz. Bu noktada sağlık ve sosyal güvenceyle ilgili daha önce ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla görüştük. Çobanın annesi, eşi ya da kız kardeşi olabilir, birinin sosyal güvencesi karşılanırsa orada göçün önüne geçilir ve çobanlık problemi de azalmış olur. Bugün bir çoban, başka bir çobana kız vermiyor. O nedenle burada sosyal güvence çok önemli. Bu noktada, devletimizin çobanların sosyal güvenceleriyle ilgili bir çalışma yapmasını bekliyoruz."