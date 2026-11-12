Malatya'da TCDD lojman inşaatında çalışanlar 100 milyon liralık alacaklarını alamıyor

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da TCDD lojman inşaatında çalışan işçiler, taşeronlar ve tedarikçiler, yüklenici firma sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 3,5 aydır ücretlerini alamadıklarını dile getirdi.

Malatya'da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü için yapılan lojman inşaatında görev alan işçiler ve taşeron firma yetkilileri, aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bölge müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ankara merkezli yüklenici firmanın sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından muhatap bulamadıklarını belirten çalışanlar, biriken alacaklarının ödenmesini talep etti.

Şantiye Şefi Şükrü Bingöl, yaklaşık 3,5 aydır maaş alamadığını belirterek, işçilerin yanı sıra taşeronların ve malzeme tedarikçilerinin de ödeme beklediğini belirtti. Bingöl, toplam alacağın 100 milyon liraya yaklaştığını ifade etti.

İnşaatın yüzde 90'ının tamamlandığını dile getiren Bingöl, yetkililerden işin tasfiye edilerek başka bir firmaya devredileceği yönünde bilgi aldıklarını aktardı. Bu durumun mağduriyetlerini artıracağını savunan Bingöl, mevcut ekibin çalışmayı sürdürmesini ve ödemelere ilişkin çözüm üretilmesini istedi.

"EVİMİ, ARABAMI SATTIM"

Projenin taşeron firma yetkilisi Ali Ulu ise 76 işçi çalıştırdığını; yemek, sigorta ve malzeme giderlerinin kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını anlattı.

Ulu, "Evimi sattım, arabamı sattım, her şeyimi sattım. Üstüne bir de borçlandım. Hala borçlarımı kapatamadım. Şu anda işçilerimin telefonlarını açamıyorum. Gece gündüz iki telefonum da susmuyor. Artık insanlara paranız gelecek diyemiyorum" dedi.

TCDD yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde kendisine yüklenici firmanın muhatap gösterildiğini ileri süren Ulu, firma sahibinin hayatını kaybetmesi nedeniyle çıkmaza girdiklerini ifade etti.

Ulu, "Bana diyorlar ki 'Senin muhatabın müteahhit'. Ben de diyorum ki 'Bu adam öldü, gidip mezardan mı çıkaracağım?' Bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim?" dedi.

Zorlu hava koşullarında çalışarak inşaatın büyük bölümünü tamamladıklarını vurgulayan Ulu, kendisinin ve işçilerinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Bölge müdürlüğü önünde taleplerini dile getiren çalışanlar, projenin devamına ilişkin süreçte biriken alacaklarının da çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kaynak: ANKA