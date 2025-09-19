Malatya'da İntihar Girişimi: İşçi Alacağını Alamadığı İçin Çatıya Çıktı

(MALATYA) - Malatya'da TOKİ inşaatında çalışan işçi Zekeriya Peltek, parasını alamadığı iddiasıyla inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan TOKİ rezerv alanında meydana geldi. Taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediklerini öne süren işçiler duruma tepki gösterdi. Bu sırada uzun süredir şantiyede çalışan Zekeriya Peltek, 6 katlı binanın çatısına çıkarak parasını alamazsa aşağı atlayacağını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir intihar girişimine karşı şişme yatak açtı. Çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından Peltek eyleminden vazgeçti. TOKİ şantiyesinde fayans işinde 17 çalışanıyla birlikte iş yaptığı öğrenilen Peltek'in, taşeron firmadan 2 milyon 100 bin TL alacağı bulunduğu iddia edildi.