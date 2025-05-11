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Malatya Açık Oto Pazarı'nda Satışlar Durgun

Malatya Açık Oto Pazarı'nda Satışlar Durgun
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Malatya Açık Oto Pazarı'nda hem alıcılar hem de satıcılar bekleme durumunda. Araç almak için gelenler, fiyatların daha da düşmesini beklerken, satıcılar düşen fiyatlara rağmen yeterli talebin olmamasından şikayetçi.

Malatya Açık Oto Pazarı'nda satıcı da alıcı da beklemede

MALATYA - Malatya Açık Oto Pazarı'nda insan hareketliliği yaşansa da beklenen satış hareketliliği gerçekleşmedi.

Malatya'da pazar günleri sabah erken saatlerde kapılarını açan Açık Oto Pazarı'nda satış durgunluğu yaşanıyor. Bütçelerine uygun bir araç bulmak için sabah erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar uzun uzun araçları incelerken, araçlarını pazara satmaya getirenler ise fiyat kırmalarına rağmen müşteri bulamamaktan şikayetçi. Satıcılar düşen fiyatlara rağmen talep olmadığını ifade ederken, alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

"Biraz daha beklemeyi düşünüyoruz"

Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi. Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum" dedi.

"Gelen bakıyor, test ediyor ama sonra vazgeçiyor"

Aracının piyasa değerinin 750 bin lira olduğunu ancak 500 bine kadar indirdiğini söyleyen Seyfettin Şahin isimli satıcı ise, "Gelen bakıyor, test ediyor ama sonra vazgeçiyor. Herkes biraz daha düşmesini bekliyor ama bu fiyatların altına da biz veremeyiz" ifadelerini kullandı.

(CÖ-SVY-CC-E)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CAHİT ÖZÇELİK - Yerel
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