Kütahya'da Vatandaşın Örnek Davranışı: 150 Bin TL'yi İade Etti

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, kuyumcunun kendisine yaptığı 150 bin TL'lik fazla ödemeyi iade etti.

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, altın bozdururken kendisine fazladan ödeme yapan kuyumcuya parayı iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Ali Alpaslan, "Sevgi Yolu üzerindeki bir sarraftan ödemelerin için altın bozdurdum. Sarraf yanlışla bana 150 bin TL fazla ödeme yapmış. Bankaya gelince bu fazla ödeme ortaya çıktı. Daha sonra tekrar sarrafa gelerek durumu izah ettim ve fazla parayı iade ettim. Buradan da bu şekilde bir örnek teşkil etmek istiyorum, o yüzden de size başvurduk. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle durumların insanlarda farklı düşünceler oluşturabileceğini belirten Alpaslan, "Kesinlikle o şekilde bir düşünceye sahip olmasınlar. Gerekeni yaptık zaten, şu anda kuyumcuya da geldik. İadesini de yaptım, o da çok memnun oldu teşekkür etti" dedi. - KÜTAHYA