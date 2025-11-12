Haberler

Kütahya'da Vatandaşın Örnek Davranışı: 150 Bin TL'yi İade Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, kuyumcunun kendisine yaptığı 150 bin TL'lik fazla ödemeyi geri iade ederek örnek bir davranış sergiledi. Ekonomik zorluklara rağmen haksız kazancı kabul etmediğini belirten Alpaslan, doğru olanı yaptığını vurguladı.

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, kuyumcunun kendisine yaptığı 150 bin TL'lik fazla ödemeyi iade etti.

Kütahya'da Ali Alpaslan isimli vatandaş, altın bozdururken kendisine fazladan ödeme yapan kuyumcuya parayı iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Ali Alpaslan, "Sevgi Yolu üzerindeki bir sarraftan ödemelerin için altın bozdurdum. Sarraf yanlışla bana 150 bin TL fazla ödeme yapmış. Bankaya gelince bu fazla ödeme ortaya çıktı. Daha sonra tekrar sarrafa gelerek durumu izah ettim ve fazla parayı iade ettim. Buradan da bu şekilde bir örnek teşkil etmek istiyorum, o yüzden de size başvurduk. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle durumların insanlarda farklı düşünceler oluşturabileceğini belirten Alpaslan, "Kesinlikle o şekilde bir düşünceye sahip olmasınlar. Gerekeni yaptık zaten, şu anda kuyumcuya da geldik. İadesini de yaptım, o da çok memnun oldu teşekkür etti" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
İBB iddianamesinde çarpıcı detay! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır

İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.