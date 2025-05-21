Kütahya'da Oryantiring Yarışları Coşkusu

Kütahya'da Oryantiring Yarışları Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen oryantiring yarışları, 7 farklı kategoride genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği bir etkinlikte, şehir merkezinde büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yarışmacılar, harita yardımıyla belirlenen hedeflere ulaşarak hem zihinsel hem de fiziksel yeteneklerini sergiledi.

- Kütahya'da oryantiring yarışları şehir merkezinde gerçekleşti

İki kilometrelik parkurda, 7 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele yaşandı

Harita yardımıyla belirlenen hedefleri en kısa sürede ve doğru bir şekilde tamamlamak için yarışan sporcular, hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini sergilediler

KÜTAHYA - Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize ettiği oryantiring yarışmaları, sporun heyecanını şehir merkezine taşıdı.

Bekir Avlupınar Caddesi (Kafeler Caddesi) üzerinde kurulan yaklaşık 2 kilometrelik parkurda, 7 farklı kategoride kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gençlik Haftası coşkusuyla birleşen oryantiring yarışmaları, Kütahyalı vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Harita yardımıyla belirlenen hedefleri en kısa sürede ve doğru bir şekilde tamamlamak için yarışan sporcular, hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini sergilediler. 7 kategorinin yarıştığı bu parkurda ter döken katılımcılar, finiş çizgisine ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Yarışmaların sonunda, kategorilerinde dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde genç sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, katılım gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

Yarışma sonuçları ile birlikte Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Bülent Küçük, Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, AK Parti Gençlik kolları başkanı Ali Göktekin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Özçelik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi

Tüm raflar devrildi, baş edemeyince çaresizce izledi
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.