Kütahya'da Engelli Sporculara Yeni Ulaşım Aracı Temin Edildi

Kütahya'da, engelli sporcularının yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha bağımsız bir yaşam sunmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Kütahya Özel İdaresi tarafından temin edilen yeni araç, engelli spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarını daha kolay ve konforlu bir şekilde karşılayabilmesi için teslim edildi. Araç anahtarı, düzenlenen törenle Kütahya Valisi Musa Işın tarafından sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarına dualar eşliğinde teslim edildi.

Vali Işın, teslimat sırasında yaptığı konuşmada, "Bu hizmet, engelli sporcularımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha bağımsız bir yaşam sunmak adına önemli bir adım. Kütahya olarak engelli dostu bir şehir olma yolunda her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA