Kütahya'da 65 Engelli Vatandaş Kamu Kurumlarında İstihdam Edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum (İUP) Programı kapsamında Kütahya'da 65 engelli vatandaş kamu kurumlarında istihdam edilecek.

Protokol toplantısına İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Halkbank Şube Müdürü Murat Temur ve kurum yöneticileri katıldı. Yapılan çerçeve protokolle, engelli bireyler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 10 aylık süreyle görev yapma imkanı bulacak.

Engelsiz İUP, engelli bireylerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı, bilgi ve beceri kazandırmayı, çalışma alışkanlığı ve disiplini geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen program, kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik olarak düzenleniyor.

Program kapsamında toplam 65 engelli vatandaş alınacak. İlçe bazlı dağılım ise şöyle: Kütahya Merkez 5, Tavşanlı 5,

Simav 5, Gediz 5, Emet, 5 Altıntaş 5, Domaniç 5, Aslanapa 5, Hisarcık 5, Şaphane 5, Pazarlar 5, Dumlupınar 5 ve Çavdarhisar, 5. - KÜTAHYA