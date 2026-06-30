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KUTO'dan EKODOSD'a teşekkür plaketi

KUTO'dan EKODOSD'a teşekkür plaketi
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Kuşadası Ticaret Odası, Haziran ayı meclis toplantısında Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) doğa koruma çalışmaları nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Plaket, endemik Tülüşah bitkisinden esinlenerek hazırlandı.

Kuşadası Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) doğa koruma çalışmalarına yönelik katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Kuşadası'nda doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle hazırlanan plaket, kentin sembol türlerinden biri olan endemik Rhaponticoides mykalea (Tülüşah) bitkisinden esinlenerek hazırlandı.

Plaket, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Meclis Başkan Yardımcısı Nurgil Gürcan tarafından meclis toplantısı öncesi EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye takdim edildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bölgemizde korunması gereken doğal değerlerle ilgili çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda, endemik Tülüşah'ın Kuşadası için taşıdığı önem hakkında bilgi veren Bahattin Sürücü, Kuşadası'nın bitkisel zenginliğini tanıtacak bir kitap çalışması için iş birliği yapılabileceğini belirterek, doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması yolunda verilen bu değerli destek için Kuşadası Ticaret Odası'na da teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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