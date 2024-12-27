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Kuşadası Limanı'nda Kruvaziyer Hareketliliği Artıyor

Kuşadası Limanı'nda Kruvaziyer Hareketliliği Artıyor
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Yeni yıla sayılı günler kala Kuşadası Limanı, lüks yolcu gemisi King Star ile yoğun bir kruvaziyer hareketliliği yaşıyor. Yolcular Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Kuşadası Limanı, kruvaziyer hareketliliği ile dikkat çekiyor. Lüks yolcu gemisi King Star, toplam 930 yolcusu ve 480 kişilik mürettebatı ile Kuşadası'na ulaştı.

King Star'dan inen yolcular, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve çevredeki doğal güzellikleri ziyaret etmek için turlara katılırken, bir kısmı da Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti. Limandaki bu yoğunluk, çarşı esnafına hareketlilik getirerek yerel ekonomiyi canlandırdı. Liman yetkilileri, bu yoğunluğun yıl boyunca süreceğini ve Kuşadası'nın kruvaziyer turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni yılda artan gemi seferleri ile hem turist sayısında hem de yerel gelirde artış bekleniyor. Kuşadası, bu yıl da kruvaziyer bereketiyle Türkiye'nin turizmdeki lokomotif noktalarından biri olmayı sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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