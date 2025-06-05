Kurban Bayramı Tatilinde Otoyollarda Yoğunluk Yok

Kurban Bayramı Tatilinde Otoyollarda Yoğunluk Yok
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu yakasına geçen sürücüler, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk yaşamadan seyahat ediyor. Ekipler ulaşımda aksama olmaması için gerekli önlemleri alıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sürücüler Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk gözlemlenmedi.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yolcuklarına başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçen sürücüler, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor. Yolda yoğunluk gözlemlenmedi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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