Bıçakçılardan kurban hareketliliği sürüüyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'da vatandaşların kurban hazırlıkları hız kazandı. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek isteyen vatandaşlar, bileme ustalarının yolunu tuttu.

Kurban kesim ibadetini sorunsuz ve eziyetsiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kesim aletlerini uzman ellerde keskinleştirmek için sıraya girdi. Bolvadin ilçesinde Sektörün deneyimli isimlerinden Habib Akay, bayram öncesi yaşanan tatlı telaşı ve iş yoğunluğunu anlattı.

Bayram öncesi talebe yetişmek için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirten Habib Akay, günlük iş hacimlerinin katlanarak arttığını vurguladı. Akay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimizde gözle görülür bir yoğunluk var. Vatandaşlarımız mağdur olmasın, bayram günü kesim işlemleri rahat geçsin diye ekibimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz. Şu anki tempomuzla günlük ortalama 1500 bıçak ile 600 satır, balta ve bacak bileme işlemi gerçekleştiriyoruz."

"Bileme İşini Son Güne Bırakmayın"

Kurban kesiminde keskin aletlerin kullanılmasının hem dini açıdan (hayvana eziyet etmemek adına) hem de güvenlik açısından kritik olduğunu hatırlatan Akay, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Rastgele, işin ehli olmayan kişilerce yapılan bilemelerin bıçakların yapısını bozduğunu ve kazalara davetiye çıkardığını belirten deneyimli usta, yoğunluğun daha da artacağını öngörerek vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamasını tavsiye etti.

Bileme dükkanlarının önündeki kuyrukların bayram sabahına kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı