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Küçük Kaymakam'dan spor kursu talimatı

Küçük Kaymakam'dan spor kursu talimatı
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Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu Şehit Hasan Karşı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Busenur Savaş'a devretti.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu Şehit Hasan Karşı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Busenur Savaş'a devretti.

Küçük Kaymakam Busenur Savaş, İlçe Emniyet Amirini arayarak bisiklet kullanan çocukların yollarda güvenliği için daha fazla tedbir alınması, İlçe Gençlik ve Spor Müdürünü arayarak çocuklar için daha çok spor kursu açılması talimatlarını verdi.

Küçük Kaymakamın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, kariyer hedefi olarak belirlediği savcılık mesleğine ulaşması yolunda Busenur'a tavsiyelerde bulundu.

Ziyarette genç Kaymakama İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız, Okul Müdürü İsmail Karataş, müdür yardımcısı Dursun Ali Şahin eşlik etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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