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Köyceğiz İkinci El Pazarı'na Yoğun İlgi

Köyceğiz İkinci El Pazarı'na Yoğun İlgi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağmur sonrası güneşli bir havada tezgahların önünde kalabalık oluştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir gün önce ve gece boyunca yağan yağmurların ardından güneşli bir havada kurulan ikinci el pazarına katılımın kalabalık olması nedeniyle vatandaşlar adım atmakta zorlandı. Kaymakamlık binasının önünde kurulan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca uzandı. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya sergilenirken, tüm tezgahlarda alışveriş için toplanmış vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Yiyecek stantları da bu kalabalıktan payını alırken havanın ılık olması nedeniyle bazı vatandaşlar da göl kenarında piknik yaparak güzel bir gün yaşadı. Çocuk oyun parklarında da yoğunluk yaşanırken, ikinci el pazarında alışverişini tamamlayan vatandaşlar kordonda bulunan işletmelerde dinlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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