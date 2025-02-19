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Köyceğiz'de Üreticilere TARSİM Toplantısı

Köyceğiz'de Üreticilere TARSİM Toplantısı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen toplantıda, çiftçilere tarım sigortalarının önemi ve doğal afetlere karşı korunma yolları anlatıldı. TARSİM'in sunduğu avantajlar ve sigorta prim destekleri hakkında bilgi verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi'nde TARSİM Bölge Müdürünün de katılımlarıyla birlikte üreticilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025 Yılı TARSİM toplantısı Hamitköy Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıda, tarım sigortalarının önemi, çiftçilerin doğal afetlere ve çeşitli risklere karşı nasıl korunabileceği gibi konular ele alındı. Yetkililer, özellikle iklim değişikliği ve ani hava olaylarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, çiftçilerin ürünlerini güvence altına almalarının gerekliliğini vurguladı. Tarım sigortasıyla ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda, çiftçilere TARSİM'in sunduğu avantajlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin, dolu, don, sel, kuraklık ve yangın gibi doğal afetlerden korunmaları için sigorta sistemine katılmalarının önemi anlatıldı. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sigorta prim destekleri ve başvuru süreçleriyle ilgili de üreticilere detaylı bilgi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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