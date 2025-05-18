Köyceğiz'de Gençlik Haftası Kutlamaları Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Atatürk büstüne çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Çelenk Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli tarafından sunuldu. Çelenk töreninin akabinde heyet Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı ziyaret etti. Köyceğiz Gençlik Merkezi hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Köyceğiz Spor Salonu'nda futsal, hentbol, atletizm, gülle atma, uzun atlama, basketbol, voleybol, 80 metre koşu yarışı gibi spor turnuvaları yapıldı. Ücretsiz çay ve patlamış mısır eşliğinde açık hava sineması sunuldu. Ödüllü bilgi yarışmaları, Köyceğiz Atatürk Kordonunda gençlik spor festivali, teleskop ile kuş gözleme, model uçak ve uçurtma şenliği etkinlikleri ile Gençlik Haftası dolu dolu yaşanıyor. - MUĞLA