Kötekli Gençlik Merkezi İhalesi Tamamlandı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Kötekli Gençlik Merkezi'nin ihalesi yapıldı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak Gençlik Merkezi için ihale süreci tamamlandı.

Üniversite öğrencilerinin ve yurtlarda kalan gençlerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli, yapılacak merkezle birlikte yeni bir cazibe noktasına kavuşacak.

Yeni merkez bünyesinde sinema ve çok amaçlı salon, güzel sanatlar atölyesi, kişisel gelişim atölyesi, dil eğitimleri atölyesi, inovasyon atölyesi, satranç, yapay zeka, uzay ve havacılık atölyeleri, E-Spor ile kütüphane ve okuma salonu yer alacak. Böylece gençler hem eğitim hayatlarını destekleyecek hem de boş vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecek.

"Gençler bizim en değerli varlığımız"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençlere verilen önemin her geçen gün arttığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Gençlerimiz bizim en değerli varlığımızdır. Onların her alanda gelişim göstermesi, sosyal hayata aktif katılım sağlaması ve geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanması için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son dönemde hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımları Muğla'da gençliğe verilen önemin somut göstergesidir. Kötekli Gençlik Merkezi, özellikle üniversite öğrencilerimizin yoğun yaşadığı bu bölgede gençlerimizin uğrak noktası olacak, onların hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacaktır"

Gençlerin buluşma noktası olacak

Üniversite öğrencileri ve yurt gençliği açısından önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkez, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girecek. Gençler burada spor yapabilecek, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılabilecek, yenilikçi projelere imza atabilecek.

Kötekli Gençlik Merkezi'nin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki gençler için "eğitim, sanat, kültür ve sporun merkezi" olacak yeni bir yaşam alanı ortaya çıkmış olacak.