Köşk'te Gıda Güvenliği İçin Denetimler Sürüyor

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki işletmelerin yemekhanelerinde riske dayalı denetimler yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerin yemekhanelerinde riske dayalı denetimler gerçekleştirildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde, gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yetkililer gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN