Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Mücadele Devam Ediyor

Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Mücadele Devam Ediyor
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan davada, korsan taşımacılığın yasadışı olduğu vurgulandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde yaptığı açıklamada, esnafın haklarını savunmanın önemine dikkat çekti ve yargıya olan güvenin tam olduğunu ifade etti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın da müdahil olduğu korsan taşımacılık uygulamaları davası, 23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde açıklama yaptı.

Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde yaptığı açıklamalarda kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Başkan Erkan Özkan, "Bugün burada sadece bir mobil uygulamayı değil, bu ülkenin dört bir yanında gece gündüz direksiyon sallayan, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran, ruhsatlı şekilde hizmet veren şoför esnafımızın hakkını, emeğini ve geleceğini savunmak için bulunuyoruz" dedi.

"Korsan taşımacılık tamamen denetimsiz ve yasa dışı bir faaliyettir"

Korsan taşımacılık yapan ve yaptıran mobil uygulamaların yasa dışı olduğunu net bir dille ifade eden Başkan Erkan Özkan, "Bu sistemler ne vergiye tabidir, ne sigortaya, ne de ruhsata. Yani tamamen denetimsiz, kontrolsüz ve yasa dışı bir faaliyettir. Bildiğiniz üzere İzmir 6. İdare Mahkemesi bu tarz faaliyetleri korsan taşımacılık olarak tanımlamış ve yapılan idari işlemleri hukuka uygun bulmuştur. Ancak ne yazık ki bazı mahkemelerde farklı değerlendirmeler sürecin uzamasına neden olmaktadır" sözlerine yer verdi.

"Yargıya güvenimiz tam ama esnaf mağdur oluyor"

Başkan Erkan Özkan, yargıya olan güvenin tam olduğunu belirtirken, süreçte geçen her günün sahadaki esnaf için ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Özkan, "Elbette ki yargıya olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Amma ve lakin geçen her süre, değerli esnaf kardeşlerimizin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Alın teriyle geçimini sağlayan taksici esnafı, bu hukuki belirsizlik yüzünden haksız rekabetin gölgesinde kalmaktadır" diye konuştu.

"Hayatın olağan akışına aykırı bu kuralsızlığa son verilmeli"

Başkan Özkan, davalı tarafın sektörün yasal temsilcilerini görmezden gelmesini de sert ifadelerle eleştirerek şunları söyledi:

"Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde, ne gafilliktir ki; davalı karşı taraf, Anayasa ile kurulmuş olan esnaf odalarını, birlikleri ve federasyonları yok saymakta, kamu düzenini hiçe saymaktadır. Oysa bu kurumlar, devletle uyum içinde çalışan, toplumun ekonomik ve sosyal düzeninin temel taşı olan yapılardır. Hiç kimse bu yapıları görmezden gelerek kendine alan açamaz."

"Korsana karşı Meclis'te yaptırım hazırlığı var"

Başkan Özkan, korsan taşımacılıkla daha etkin mücadele için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan düzenlemeye de değindi. Özkan, "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetlerine 6 ay ile 1 yıl süreyle el konulmasını öngören yasal düzenlemenin, TBMM İçişleri Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz. Bu düzenleme, sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacak; ciddi caydırıcılık içeren bir adım olacaktır" dedi.

"Algıya değil, gerçeğe güveniyoruz"

Başkan Özkan, özellikle sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarına karşı da net bir duruş sergileyerek şöyle konuştu:

"Algı oyunlarına teslim olmayacağız. Gerçekleri biliyoruz. Yıllardır alın teriyle çalışan, vergisini veren, sigortasını yatıran, ruhsatlı şekilde çalışan şoför esnafının emeğini kimseye çiğnetmeyiz. Türk yargısına, devletimize ve milletimizin sağduyusuna güvenimiz tamdır. Bu sadece bir dava değil; bir hak, bir emek, bir onur mücadelesidir. Adliyede, Meclis'te, sahada, kamuoyunda Nerede gerekiyorsa orada olacağız. Korsan taşımacılığa karşı hem yargıda hem Meclis'te mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar gideceğiz. ve buradan, İstanbul'dan tüm Türkiye'deki esnaf kardeşlerime gönülden selam gönderiyorum. Yolları da, taksimetreleri de hep açık olsun." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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