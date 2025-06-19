Konya Havalimanı Mayıs Ayında 77 Bin Yolcu Ağırladı

Konya Havalimanı Mayıs Ayında 77 Bin Yolcu Ağırladı
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Konya Havalimanı, mayıs ayında toplam 77 bin 394 yolcuya hizmet verdi. İç hatlarda 66 bin 620, dış hatlarda ise 10 bin 774 yolcu kaydedildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı 601 olarak gerçekleşti.

Konya Havalimanında mayıs ayında 77 bin 394 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 620, dış hat yolcu trafiği ise 10 bin 774 oldu. Böylece mayıs ayında toplam 77 bin 394 yolcu Konya Havalimanı'nı kullandı. Mayıs ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 493, dış hatlarda 108 olmak üzere toplamda 601'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 733 bin ton oldu. 5 aylık (Ocak-Mayıs) dönemde ise Konya Havalimanı'nda yolcu trafiği 329 bin 17, uçak trafiği 2 bin 457, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 168 ton olarak gerçekleşti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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