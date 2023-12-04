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Koçarlı 9. Deve Güreşi Festivali'ne 100 yaşındaki Fatma Çiftçi onur konuğu olarak katıldı

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Koçarlı Haydarlı Mahallesi'nde yaşayan ve 100 olan yaşıyla Cumhuriyet Nine olarak anılan Fatma Çiftçi, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın daveti üzerine onur konuğu olarak deve güreşi festivaline katıldı. 100 yaşındaki Fatma Çiftçi, uzun yıllar sonra deve güreşine gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Koçarlı 9. Deve Güreşi Festivali geçtiğimiz hafta sonu güneşli bir havada şenlik havasında geçerken, Deve güreşi izleyenler arasında bulunan 100 yaşındaki Fatma Çiftçi ise en dikkat çeken isimdi.

Koçarlı Haydarlı Mahallesi'nde yaşayan ve 100 olan yaşıyla Cumhuriyet Nine olarak anılan 10 çocuk 60 torun sahibi Fatma Çiftçi, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın daveti üzerine onur konuğu olarak deve güreşi festivaline katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda evinde ziyaret ettiği ve 100. Yaş gününü kutladığı Fatma Çiftçi'yi deve güreşi festivalinde onur konuğu olarak istediklerini kendisine ilettiklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Cumhuriyetimizin yaşı gibi 100 yaşında olan Fatma ninemizi güreşlerimize davet ettik. Evinden aldırıp, onur konuğumuz olarak protokoldeki yerini almasını istedik. Sağ olsun bizleri kırmadı ve onur konuğumuz olarak güreş alanımıza gelerek bizleri mutlu etti" dedi.

Fatma ninenin Cumhuriyet gibi 100 yaşında olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, "Koca bir çınar gibi, tıpkı Cumhuriyet gibi. Dimdik ve ayakta. 100 yıllık ömrüne 10 evlat, 60 torun bırakan Fatma Çiftçi teyzemiz 100 yaşına rağmen bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 100 koca yılını geride bırakan Cumhuriyet ninemize Allah sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.

100 yaşındaki Fatma Çiftçi ise Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın daveti üzerine kendisini kırmayarak deve güreşine gelmek istediğini belirterek, "Uzun yıllardan beri deve güreşlerine gelmek istiyordum. Ancak hem sağlık sorunlarımdan dolayı hem de kimseye beni götürün diyerek engel olmamak için gidemiyordum. Sağ olsun başkanım evime gelerek beni götürmek istediğini söyledi bende kabul ettim. Deve güreşine gelmek beni çok mutlu etti. Uzun yıllar sonra bu heyecanı bana yaşattığı için Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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