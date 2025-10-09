Kocaeli'de Terzilik Mesleği Tehlikede: Çırak Bulamayan Usta Endişeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıldır terzilik yapan Halil İbrahim Öztürk, 10 yıldır çırak bulamadığı zanaatın geleceğinden endişe duyuyor.

İzmit'te 15 yaşında başladığı terzilik mesleğini 25 yıldır kendi dükkanında sürdüren Halil İbrahim Öztürk (46), son 10 yıldır mesleği öğretecek bir çırak bulamamanın hüznünü yaşıyor. Müşteri alışkanlıklarının değiştiğini ve artık dükkanına gelen kıyafetlerin çoğunun tamir için değil, yeni alınan ürünlerin bedene oturtulması veya modelinin değiştirilmesi için getirildiğini belirten Öztürk, zanaatın geleceğinden endişe duyuyor.

"Bu işe gönül veren olmuyor"

Çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getiren Halil İbrahim Öztürk, şunları söyledi:

"Son 10 yıldır hiç çırağımız olmadı. Eşimle beraber çalışıyoruz. Ara ara stajyerler geliyor ama onlar da çok sağlıklı olmuyor. Geliyorlar, günü geçiriyorlar ve gidiyorlar. Hiçbiri kalıcılık sağlamıyor. Mesleği yapan da olmuyor, bu işe gönül veren de olmuyor."

"Ürünlerin yüzde 70'i sıfır, tamir sanılıyor"

Toplumda, ekonomik şartlar sebebiyle terzilerdeki tamir işlerinin arttığı yönünde bir algı olduğunu ancak durumun farklı olduğunu belirten Öztürk, kendilerine gelen kıyafetlerin büyük bir bölümünün yeni alınmış ürünler olduğunu söyledi. Müşterilerin artık terzileri birer "modifiye" merkezi olarak gördüğünü aktaran Öztürk, "Bize gelen ürünlerin yüzde 60-70'i sıfır ürün. Müşteriler, modifiye dediğimiz şekilde, eski kıyafetlerini kısaltıp farklı bir modele çevirerek tekrar giyilmek üzere revize ettirmek istiyor. Fiyatlar yükseldi, alım gücü düştü ama 'hemen terziye götürelim' diye bir durum da yok. Kişi alıyor, kolu uzun geliyor, boyu uzun geliyor veya başka bir sebep oluyor, bize getiriyor" diye konuştu.

"Her ürünün değiştirilebileceği bir sınır var"

Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri seçerken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Öztürk, "Her ürünün değiştirilebileceği bir sınır var. Mesela insanlar şalvar model pantolonu dar paça haline getirmek istiyor ama o zaman kalıp bozuluyor, ürün keyifli bir hale gelmiyor. Israr edenlere yapıyoruz ama tavsiye etmiyorum. Aldığı ürünlerin kendi zevklerini yansıtmasını beklerim. Sonra 'Gel terzi, benim ürünümü şu hale getir' deniliyor. Evet, bunları yapıyoruz; estetik yapıyoruz, yeni modeller oluşturuyoruz. Bazen de bizi zorlayan, olmayacak şeyler talep ediliyor. Onlara bunun olmayacağını söylüyoruz, ısrar edilirse ücreti karşılığında yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ