Kocaeli'de bayram trafik tedbirleri kapsamında ağır vasıta geçişlerine kısıtlama

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla 30 Mayıs-1 Haziran arasında İstanbul yönüne giden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama getirildi. Bozulabilir gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçlar muaf tutuldu.

Kocaeli'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İstanbul istikametine gidecek ağır vasıtaların geçişine 30 Mayıs'tan itibaren kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla yeni karar alındı.

Bu kapsamda, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul yönüne gidecek kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyretmesine izin verilmeyecek. Kısıtlama; D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu (O-4), Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) ile O-5, D-575 ve D-595 karayollarının il sınırlarından geçen bölümlerini ve arada kalan girişleri kapsayacak.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan ağır vasıtalar ise uygulamadan muaf tutulacak. Bu araçlar öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyredebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
