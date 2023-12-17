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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı'nda Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuyor

17 Aralık 2023 10:44 Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı'nda mevcut doluluk oranının artması sebebiyle 20 dönümlük yeni mezarlık alanı oluşturuyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ara yollar ve beton merdivenler de yapılıyor.