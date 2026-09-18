Kışlık hazırlığında zahmete girmek istemeyenler hazır kurutmalığa yöneldi

Sivas'ta kışlık hazırlık yapan vatandaşların kurutmalık biber ve patlıcanda hazır ürünleri tercih etmesi, pazardaki alışkanlıkları değiştirdi.

Sivas'ta kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte pazar tezgahlarında kurutmalık biber ve patlıcanlar yerini aldı. Geçmişte pazardan alınarak evlerde temizlenen, ipe dizilen ve günlerce güneşte bekletilen ürünler, değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte artık daha çok hazır kurutulmuş şekilde tercih ediliyor. Kış aylarında dolma yapımında kullanılmak üzere hazırlanan biber ve patlıcanlar, yıllardır evlerde yapılan kışlık hazırlıkların önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak kurutma işleminin zaman alması, hava şartlarına bağlı olması ve hazır ürünlere ulaşımın kolaylaşması vatandaşların tercihlerini değiştirmeye başladı. Hazır kurutulmuş ürünlere talep artarken, evde kurutulmak üzere satılan taze ürünlerin ise eski ilgiyi görmediği belirtiliyor. Kurutmalık ürün satıcısı Mehmet Şarkışla, hazır ürünlerin özellikle zahmetten kaçınmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

"Bu yıl önceki yıllara göre talep çok daha fazla"

Şarkışla, "Biberlerimiz Kahramanmaraş'tan gelmektedir. Patlıcanlarımız ise Antalya Kemer bölgesinden geliyor. Kışlık kurutmalık hazırlamak istemeyen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her yöreye ait kurutmalık biber çeşitlerimiz mevcut. Uğraşmak istemeyen hanımları hazır kurutulmuş ürünleri tercih ediyor. Biz de onların işini kolaylaştırıyoruz. Özellikle kurutmalık patlıcan ve biberde yoğun talep görüyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre talep çok daha fazla. Vatandaşlarımız artık hazır kurutulmuş ürünlere daha fazla yöneliyor. Bir dizim kurutmalık biberin içinde yaklaşık 45-50 adet bulunuyor. Yaş biber almaya göre daha ekonomik oluyor. Çünkü bir kilo yaş biberden ortalama 15-20 adet çıkıyor. Kurutmalık biberler ise cinsine göre 200 ile 250 lira arasında değişiyor. Vatandaş aynı sayıda biberi yaş olarak almak istese yaklaşık 400-450 liraya mal oluyor. Üstelik hazır kurutulmuş olduğu için kurutma zahmeti de olmuyor. Sivas'ın hava şartları malum; bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş açıyor. Balkona asılan biberler çürüme riski taşıyor. Hazır kurutulmuş ürünlerde böyle bir sorun yaşanmıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız hem zahmete girmiyor hem de ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu için hazır kurutmalık ürünleri tercih ediyor" dedi.

Hazır kurutmalık ürünlerin yaygınlaşması, pazarlarda taze biber satan esnafın satışlarına da yansıdı. Tokat'tan getirilen ve vatandaşların evlerinde kurutması için satışa sunulan biberlerin geçmiş yıllara kıyasla daha az tercih edildiğini belirten esnaf, bazı ürünlerin tezgahlarda satılmadan kaldığını ifade ediyor.

"Eski gelenekler de yavaş yavaş unutulmaya başladı"

Pazar esnafı Şener Mehmet Günyas, "Taze biberlerimiz, kurutmalık olarak hazırlanan biberler Tokat'tan geliyor. Ancak tezgahlarımız artık eskisi gibi dolup taşmıyor. Çünkü ev hanımlarımız eskisi gibi biber doldurup kurutmuyor, hazır ürünleri tercih ediyor. Biberler geliyor ama çoğu zaman satılmadan elde kalıyor. Artık her şeyin hazırına yönelmeye başladık. Üst baş alışverişinden meyve ve sebzeye kadar her şey hazır alınıyor. Eski organiklik de kalmadı, eski gelenekler de yavaş yavaş unutulmaya başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı