Çine'de üreticiye 30 baş etçi düve desteği

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Aydın'ın Çine ilçesinde bir üreticiye 30 baş gebe etçi düve desteği sağlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın kırsalda hayvancılığı geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla yürüttüğü 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Çine ilçesinde üretim yapan Veteriner Hekim Fahri Köse, 30 baş gebe etçi düve almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde üreticiye 25 Angus ve 5 Hereford cinsi olmak üzere toplam 30 baş gebe etçi düve teslim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpçi, destekten yararlanan üretici Fahri Köse'nin işletmesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette proje başvuru süreci, işletmenin mevcut durumu ve üretim kapasitesi değerlendirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen güncel destekleme programları ile hayvancılığın geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, hayvansal üretimin artırılması, kırsalda üreticilerin desteklenmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların önemine dikkat çekildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretime katkı sağlayan ve hayvancılık sektörüne emek veren üreticilerin desteklenmeye devam edileceğini belirterek, proje kapsamında sağlanan düvelerin üreticiye ve ülke hayvancılığına hayırlı olması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı