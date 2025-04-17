Kırklareli'nde Çiftçilere 2025 Üretim Sezonu Bilgilendirmesi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçileri bilgilendirdi. Üreticilerle gerçekleştirilen toplantılarda yeni destekleme modeli ve üretim planlaması konuları ele alındı.
Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçileri bilgilendirdi.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde çiftçiler ile bir araya geldi. Üreticiler 2025 yılı üretim sezonu hakkında bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu üreticiler ile bir araya gelerek üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçi toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel