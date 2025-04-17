Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Kırklareli'nde Çiftçilere 2025 Üretim Sezonu Bilgilendirmesi

Kırklareli'nde Çiftçilere 2025 Üretim Sezonu Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçileri bilgilendirdi. Üreticilerle gerçekleştirilen toplantılarda yeni destekleme modeli ve üretim planlaması konuları ele alındı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde çiftçiler ile bir araya geldi. Üreticiler 2025 yılı üretim sezonu hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu üreticiler ile bir araya gelerek üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçi toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.