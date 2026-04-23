Haberler

Kırıkhan'da biçerdöver operatörleri eğitiliyor

Kırıkhan'da biçerdöver operatörleri eğitiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde biçerdöver operatörleri için düzenlenen eğitim programında 14 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, kursu ziyaret ederek operatörlerin önemine dikkat çekti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde biçerdöver operatörleri kursla eğitilerek hasat dönemine hazırlanıyor.

Adana TAYEM Müdürlüğü eğiticileri tarafından verilen eğitim, Kırıkhan Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde ve Amik Ovası Biçerdöver Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Program kapsamında 14 kursiyere biçerdöver kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Kırıkhan ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatör kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Türkmen'e ziyarette Adana TAYEM Müdürü Dr. Bülent Ayhan, Adana TAYEM Müdür Yardımcısı Fatih Barutçu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Samyeli, Kırıkhan İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan ile Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik eşlik etti.

Ziyaret kapsamında kursiyerlerle görüşen İl Müdürü Türkmen, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve hasat kayıplarının önlenmesinde eğitimli operatörlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
