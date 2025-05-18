Kirazlı'da Soğuk Hava Kiraz Hasadını Olumsuz Etkiledi

Kirazlı'da Soğuk Hava Kiraz Hasadını Olumsuz Etkiledi
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Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi'nde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, kiraz ağaçlarında çiçeklenme dönemini olumsuz etkileyerek rekoltede önemli bir düşüşe yol açtı. Üreticiler, bu yıl hem az hem de maliyetli bir üretim süreci ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Kirazlı'da soğuk hava kiraz hasadını vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl kiraz sezonu beklenenden geç başlarken, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kiraz ağaçlarında çiçeklenme dönemi olumsuz etkilendi.

Kuşadası'na Kirazlı Mahallesi'nde soğuk hava, hem kiraz çiçekleri yaktı hem de tozlaşmayı engelledi. Kiraz üreticisi Emel Uluçay, bu yıl rekoltenin oldukça düşük olduğunu belirterek, "Ağaçlarda kiraz neredeyse yok denecek kadar az. Soğuk hava çiçekleri yaktı, arılar da çalışamayınca döllenme gerçekleşmedi. Her yıl kasa kasa kiraz toplarken, bu yıl neredeyse avuç içi kadar ürün alabildik" dedi.

Kirazlı'nın kaliteli kirazıyla bilindiğini hatırlatan Uluçay, bu yıl üretimin hem az hem de maliyetli geçtiğini söyledi. "Gübre, ilaç, bakım hepsi masraf. Ama ağaçlar boş kaldı. Bu yıl kazanmayı bırakın, zarar etmemek bile başarı sayılır. Tüketici bu yıl kirazı az bulacak, pahalıya alacak. Biz de ürünümüzü zor şartlarda yetiştirdik" diye konuştu.

Bir başka kiraz üreticisi Mehmet Bozkurt ise, "Kirazı don vurdu, kiraz ağacı bomboş duruyor. Bu zamandan sonra da kiraz çıkmaz. Yiyecek kiraz bile bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, yaşanan verim kaybının pazara da yansıyacağını ve kirazın az olması nedeniyle fiyatların artabileceğini belirtirken, iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha fazla hissettiklerini belirterek destek ve önlem çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Yerel
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