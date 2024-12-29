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Kilis'te Kış Aylarında Kuruyemiş Satışları Arttı

Kilis'te Kış Aylarında Kuruyemiş Satışları Arttı
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Kilis'te soğuk havaların etkisiyle evde daha fazla vakit geçiren vatandaşlar, kuruyemiş tüketimini arttırdı. Aktarlardan alınan bilgilerle, fıstık, kaju, badem ve fındık gibi ürünlere olan ilginin özellikle kış aylarında yükseldiği belirtildi.

Kilis'te, havaların soğumasıyla birlikte insanların zamanlarını daha çok evde geçirmesi nedeniyle kuruyemiş satışları arttı.

Kilis'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havalar vatandaşları evde vakit geçirmeye yönlendiriyor. Evdeki keyifli anların vazgeçilmezi haline gelen kuruyemişler, özellikle televizyon izlerken yada sıcak sohbet ortamlarında en çok tercih edilen ikramlıklalar oluyor.

Kentte aktarlık yapan Evin Şehmuz, son haftalarda kuruyemiş tüketiminin arttığını belirtti. Şehmuz, "Son 20 gündür kuruyemişe olan ilgi arttı. Kış aylarında, evde vakit geçirmek isteyenler genellikle fıstık, kaju, badem ve fındık gibi ürünleri tercih ediyor. Fiyatlar ise fıstık 550-600 TL, kaju 450 TL, badem 400 TL, fındık 450 TL arasında değişiyor" dedi.

Kışın uzun ve soğuk akşamlarında kuruyemişlerin evde keyifli vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih edildiğini belirten Evin Şehmuz "Ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı aktarlarımıza bekliyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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