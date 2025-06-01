Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Kilis'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
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Kilis'te Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turuna çocuklar ve yetişkinler katıldı. Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, etkinlikte yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişinin katıldığı bisiklet turunda renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Kilis'te Yeşilay Haftası kapsamında, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek'in katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Kıymetli Kilisli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum"

Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap eden Vali Yardımcısı Demirbilek, "Kıymetli Kilisli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeşilay'ımız bugün bir farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Başta Rabia Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Devletimizin birinci görevidir"

Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinen Demirbilek, "Kilis'te bu alanda çok güzel işler yapılıyor. Biz de Valilik olarak bu çalışmalara destek veriyoruz. Her türlü bağımlılıkla birlikte mücadele etmeliyiz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlığa karşı koruma altına almalıyız. Bu, devletimizin birinci görevidir" şeklinde konuştu.

"Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum"

Vali Yardımcısı Demirbilek, konuşmasının sonunda Yeşilay Genel Başkanı'na, Genel Sekreter Yasin Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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