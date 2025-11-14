Haberler

KESK Samsun'dan 22 Kasım Mitingi Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK Samsun Şubeler Platformu, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek bölge mitingi için yaptığı basın açıklamasında, emekten yana bir bütçe talebiyle halkı birleşmeye davet etti. Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, 2026 yıllık bütçenin rant ve sermaye yanlısı olduğunu vurgulayarak, emekçilerin haklarını savunan bir düzen için toplumsal adalet ve eşitlik çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu, Süleymaniye Geçidi'nde yaptığı basın açıklamasıyla 22 Kasım'da Samsun'da gerçekleştirilecek bölge mitingine çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, "Geçinemiyoruz diyen tüm emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe, demokratik bir ülke için birleşmeye, ortak mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, 2026 yılı bütçe teklifine tepki göstererek emekten, halktan yana bir bütçe talebini yükseltti. Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz tarafından okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçinemiyoruz diyen tüm emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe, demokratik bir ülke için birleşmeye, ortak mücadeleye çağırıyoruz. Bu ülke; çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyonu yarı yarıya düşük gösteren sanal TÜİK verilerile yönetiliyor. Bu ülke her üç çocuktan birinin yatağa aç gittiği, beş buçuk milyon çocuğun yoksulluktan oyuncak sahibi dahi olamadığı bir ülke. Bu ülke ne yazık ki işsizlikte AB birinciliğini kimseye kaptırmayan bir ülke. Bu ülke milyonlarca gencin ne eğitimde ne istihdamda yer almadığı, genç işsizliğin en çok olduğu ülke."

"Emeğin haklarını yok eden bir düzenin bütçesi"

Yavuz, 2026 bütçesinin rant ve sermaye yanlısı olduğu belirtilerek, "Teklif bu haliyle geçerse 2026 bütçesi, bugüne kadar emekçilerin sırtına en ağır vergi yükünü bindiren rant bütçesi olacaktır. Halkın iradesini yok sayan, itiraz edenleri baskıyla susturan, emeğin haklarını yok eden bir düzenin bütçesi ile karşı karşıyayız" dedi.

Toplumsal adalet, kadınların ve çocukların korunması, iş cinayetlerinin önlenmesi çağrısı yapan Yavuz, "Kadınlara ve çocuklara duyarlı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir bütçe istiyoruz" dedi.

Yavuz, açıklamasını, "Bu sömürü ve kölelik düzenine itirazı olan herkesi 22 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'na yürüyeceğimiz Karadeniz Bölge Mitingi'ne davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Çorum illerinden emekçilerin katılacağı miting için KESK Platformu, tüm emek, demokrasi ve ekoloji örgütlerine de çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.