KESK İzmir Şubeler Platformu Konak'ta emekçi ve emekliye acil ek zam istedi

(İZMİR) - KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, kamu emekçilerinin ücret kayıplarının karşılanması ve acil ek zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 2027 yılı bütçesinden emekçilere ve emeklilere daha fazla pay ayrılması, seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması ve adil vergi sistemi oluşturulması istendi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, Konak YKM önünde düzenlediği basın açıklamasında, kamu emekçileri ve emeklilerin ekonomik koşullarının ağırlaştığına dikkati çekerek, acil ek zam talebinde bulundu. Açıklamada, 2027 yılı bütçesinin emekçiler, işsizler ve emeklilerin ihtiyaçlarını gözeten, adil ve demokratik bir anlayışla hazırlanması gerektiği belirtildi.

"BÜTÇEDEN PAYIMIZA DÜŞENİ İSTİYORUZ"

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, yaptığı açıklamada, 2027 Bütçe Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu anımsatarak, "Tabii ki bizler emekçiler olarak bu bütçeden payımıza düşeni istiyoruz ve bunun için buradayız. Bütçeler politik metinlerdir. Bu bütçeler halkın vergileriyle, emekçilerin vergileriyle oluşturulur. Ama bütçelerin maalesef her dönem olduğu gibi talana, yandaşa peşkeş çekildiğine şahit olduk. Bu dönem bu bütçenin adil bir bütçe, demokratik bir bütçe olması açısından bugün mücadelemizin burada startını veriyoruz" dedi.

Emekçileri, emeklileri, işçileri bir bütün olarak omuz omuza mücadeleye davet ettiklerini bildiren Güneş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu bütçeden hakkımızı talep ederken AKP iktidarının ve hükümetin bize her dönem, toplu sözleşme dönemlerinde reva gördüğü rakamlar ortada. Bugün asgari ücretin durumu ortada, emeklilerin durumu ortada, gençlerin iş bulamadığı bir ortamda bakanların, iktidarın yandaşlarının her gün bir kurumu vurgunladığına şahit oluyoruz. Bugün yüz binlerce doların fon vurgunuyla çalındığı bir ortamda bunlar kimlerin cebinden çıktı diye bakıyoruz. Yoksul halkımızın bir umutla biriktirdiği, kimisinin ev alma umuduyla, kimisinin çocuğunun okul birikimiyle, burada enflasyon karşısında heba olmasın diye bir fona yatırdığı ücretler, bir bakan, geçmişte bakanlık yapan bir kişi ve iktidarın içinde olan, bağlantıları olan kişiler tarafından hortumlandı. Burada hortumlanan rakama baktığımızda 18 milyar dolardan bahsediyoruz. Sadece açığa çıkan rakam bu. Peki, bu rakam neye denk düşüyor diye baktığımızda 17 milyon öğrencinin 3 yıl boyunca ücretsiz bir öğün alabileceği bir rakama denk geliyor. Çalışan emekçilerin, işçilerin bir yıl boyunca alabileceği maaşlara denk düşen rakamlardan bahsediyoruz. Öyle 18 milyar dolar dendiğinde çok küçük bir rakammış gibi algılanabilir ama rakamın büyüklüğü ortada. ve bu sadece bu fonla, fon hortumuyla hortumlanan, cebimizden çalınan paralardan bahsediyoruz.

Ama bir taraftan ne yapıyor iktidar? Bunu kapatmak, bunu örtmek, konuşulmasını da engellemeye çalışıyor. Bunu açığa çıkaranlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bunu haber yapan medya kanallarının, özgür basının dijital hesapları her gün kapatılıyor, televizyonlara el konuluyor, kayyım atanıyor. Bunu kınıyoruz buradan ama sizler bu hesapları kapatırken, bu televizyonlara el koyarken, kayyım atarken halktan gizleyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Mızrak çuvala sığmıyor. Yaptığınız bütün yolsuzluklar halkımız tarafından biliniyor ve bunun hesabı sorulacaktır."

Güneş, ülkenin kaynaklarının on yıllardır sermayeye, yandaş şirketlere, beşli çetelere peşkeş çekildiğini; ormanların, meraların, zeytinliklerin madenciliğe açıldığını anlattı.

İliç'te 9 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın dün görüldüğünü anımsatan Güneş, şöyle devam etti:

"Yabancı şirkete peşkeş çekilen ve bir maden kazasında 10 yurttaşımızı kaybettiğimiz bir davadan bahsediyoruz. ve ülkenin bütün kaynakları bugün sermayeye peşkeş çekiliyor. Tabii ki bunlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Yine on yıllardır ülkede çatışma ve güvenlikçi politikalara harcanan rakamların haddi hesabı yok. Bugün iki yıldır ülkede silahların sustuğu, çatışmanın durduğu bir süreci yaşıyoruz. Geçmişte barış için bedel ödeyen bir örgüt olarak barış sürecine, demokratik döneme destek veriyoruz ama bir taraftan da buraya harcanmayan paraların emekçilere, halkımıza ve bir bütün olarak işsizliğe, gençliğe aktarılmasını da talep ediyoruz.

Evet, taleplerimiz uzayıp gider ama bugün mücadelenin startını veriyoruz. Bizler Ankara merkezinde de ülkenin 81 ilinde de bu bütçe döneminde her gün sokaklarda olacağız. KESK'le, DİSK'le, TMMOB'yle, TTB'siyle ve bütün emek örgütleriyle birleşik bir mücadele yürüterek bütçeden emekçilere, halka, işsizlere, emeklilere payı olanı, hakkı olanı talep etmeye devam edeceğiz."

TALEPLER DİLE GETİRİLDİ

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin de KESK'in taleplerini sıraladı.

Çetin, hedef enflasyon kayıplarının karşılanmasını ve insanca yaşanacak temel bir ücret istediklerini belirterek, "Seyyanen zam emekliye yansıtılsın. 2008 Ekim sonrası işe giren kamu emekçilerinin hak kayıpları giderilecek şekilde 5510 sayılı yasa değiştirilsin" dedi.

Adil bir vergi sistemi, kamusal hizmetlerin ücretsiz hale getirilmesi, zorunlu giderlerin karşılanması, lojman ve kira yardımlarının yapılması; her iş yerinde nitelikli bir kreş istediklerini bildiren Çetin, kamu emekçilerine grev hakkı tanınmasını talep ettiklerini aktardı.

Çetin, "Yoksulluk ve yolsuzluk bütçesine, vergimizin sermayeye peşkeş çekilmesine bir kez daha hayır diyoruz. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve demokratik bütçe için tüm emekçileri, sendikaları bütçe hakkımız için mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA