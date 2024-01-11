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Kemalpaşa Belediyesi 5 Yılda Gerçekleştirdiği Hizmetleri Anlattı

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Kemalpaşa Belediyesi, 'Kemalpaşa'da Hizmet Dolu 5 Yıl' sloganıyla, geçen 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetlerin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda, spor alanlarındaki kurslar ve spor komplekslerinin yanı sıra şantiye, statik asfalt tesisi, zeytinyağı fabrikası, kuzey imarı, kiraz alım merkezleri, gündüz bakımevleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler ve ilçenin çehresini değiştiren anıt gibi hizmetler yer alıyor.

Kemalpaşa Belediyesi, geçen 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan bir video yayınladı.

Kemalpaşa Belediyesi, 'Kemalpaşa'da Hizmet Dolu 5 Yıl' sloganıyla, geçen 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetlerin yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda, spor alanlarındaki kurslar ve spor komplekslerinin yanı sıra şantiye, statik asfalt tesisi, zeytinyağı fabrikası, kuzey imarı, kiraz alım merkezleri, gündüz bakımevleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler ve ilçenin çehresini değiştiren anıt gibi hizmetler yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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