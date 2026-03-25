Kemaliye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına Gölbaş seçildi
Kemaliye'de yapılan esnaf ve sanatkarlar odası başkanlık seçiminde Murat Gölbaş 65 oy alarak yeni başkan seçildi. Rakibi Semiha Garip ise 47 oyda kaldı.
Kemaliye ilçesinde gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde oy verme işleminin ardından sayım tamamlandı. Toplam 113 oyun kullanıldığı seçimde iki aday yarıştı.
Seçim sonucuna göre Murat Gölbaş 65 oy alarak başkanlığa seçilirken, diğer aday Semiha Garip 47 oyda kaldı. Sandıktan çıkan 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Böylece Murat Gölbaş, Kemaliye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı