Kemaliye'de Cumhuriyet Kutlamaları: Yarasa Adam'dan Nefes Kesen Atlayış

Cumhuriyet'in 102. yılı, Kemaliye ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yarasa Adam Cengiz Koçak, özel kıyafetiyle kanyon üzerinde nefes kesen bir yarasa atlayışı gerçekleştirdi.

Kemaliye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nefes kesti. Yarasa Adam Cengiz Koçak, ilçede Cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne taşıdı.

Cumhuriyet'in 102. yılı, Erzincan'ın tarihi Kemaliye ilçesinde unutulmaz bir etkinlikle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat ismini "Kemaliye" olarak verdiği ilçede, bu yıl ismin verilmesinin 103. yılı da büyük bir coşkuyla anıldı.

Kutlamalar kapsamında "Yarasa Adam" olarak tanınan ekstrem sporcu Cengiz Koçak, ilçenin simgesi haline gelen kanyon üzerinde özel kıyafetiyle nefes kesen bir yarasa atlayışı gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülerek Cumhuriyet coşkusunu simgeleyen Koçak'ın atlayışı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, heyecan dolu anları nefeslerini tutarak izledi. Atlama sırasında yaşanan adrenalin dolu saniyeler kameralara da an be an yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
