Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına Alındı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış; Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındığını ve altyapı çalışmalarının başladığını jeotermal sondaj çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış; Kayseri'nin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacak ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesinde gelinen son durumu kamuoyuyla paylaştı. Başkan Bağlamış; projenin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındığını ve altyapı çalışmalarının başladığını jeotermal sondaj çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. "Kayserimiz için stratejik öneme sahip bu dev projenin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınması, şehrimiz adına büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır" diyen Bağlamış; "Bu karar, projemizin hızla hayata geçirilmesi ve Kayseri'yi tarım merkezi haline getirme hedefimize giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Projenin her aşamasında gösterilen yoğun çaba ve kararlılık, bizleri geleceğe dair daha da umutlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış, projenin hayata geçmesi için kritik öneme sahip altyapı çalışmalarının başladığını vurguladı. Başkan Bağlamış; "Sera OTB bölgemizin faaliyete geçmesi için hayati önem taşıyan elektrik hattı, içme suyu ve kullanım suyu hatları, kapsamlı saha düzenlemeleri ve yağmur suyu hattı, yol yapımı gibi tüm temel altyapı süreçleri başlatıldı. Bu kapsamlı çalışmalar, kurulacak modern seralarımızın uluslararası standartlarda ve sorunsuz bir şekilde üretime başlamasını temin edecek. Amacımız, bölgemizi en kısa sürede üretime hazır hale getirerek Kayseri'yi tarımsal üretimde öncü bir konuma taşımaktır. Gelişmiş altyapımızla yatırımcılar için de cazip bir merkez olacağız" diye konuştu.

Seralara sıcak müjde: Jeotermal kuyularda başarı üstüne başarı

Projenin temelini oluşturan jeotermal sondaj çalışmalarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Bağlamış müjdeleri peş peşe sıralayarak; "Şu ana kadar iki adet jeotermal sondaj kuyumuzu başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu kuyularımızda yapılan testlerde, 55-60 derece sıcaklıkta ve saniyede 70-80 litre debide jeotermal suya ulaşıldığını belirtti. Projemizin jeotermal kaynak potansiyelini daha da artırmak amacıyla başlattığımız üçüncü sondaj kuyumuzda da 500 metre derinliğe inmiş durumdayız. Kısa süre içerisinde bu kuyuyu da tamamlayarak jeotermal enerji kapasitemizi önemli ölçüde arttıracağız, Bölgedeki yüksek jeotermal potansiyeli değerlendirerek daha fazla jeotermal sondaj kuyusu açacağız. Amacımız, seralarımızın ve gelecekteki potansiyel yatırımların jeotermal enerji ihtiyacını tam anlamıyla karşılamak ve bölgemizi jeotermal enerjinin tarımdaki örnek uygulaması haline getirmektir. Tüm bu süreçler, hızla ilerliyor ve bu durum bizleri oldukça memnun ediyor" dedi. Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'nin, Kayseri'nin tarım sektöründe yeni bir çığır açacağını vurgulayan Başkan Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu proje, sadece jeotermal enerji kullanımıyla sera üretimini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda modern sera teknolojileriyle donatılarak yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine imkan tanıyacak. Yılın dört mevsimi üretim yapabilme kapasitesi sayesinde hem bölgemizdeki çiftçilerimizin gelirini artıracak hem de istihdamı önemli ölçüde yükseltecek. Ayrıca, yetiştirilecek yaş sebze ve meyvelerle ihracat potansiyelimizi katlayarak Kayseri'nin ülke ekonomisine katkısını artıracağız. Bu proje, Kayserimizi tarım alanında da bir cazibe merkezi ve örnek bir model haline getirecektir."

Kayseri Ticaret Borsası olarak bu dev projenin her aşamasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Bağlamış; "Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan stratejik ve uzun vadeli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, tarım sektörümüzde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak, Kayseri'nin bereketini tüm dünyaya ulaştıracağız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ