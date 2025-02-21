Kayseri'den 2 Ürün Hileli Gıdalar Listesine Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Şubat ayında Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;

Ünal Gıda ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ÜG Ünal Süt Ürünleri Az Yağlı Eritme Peyniri (% yağ oranının düşük olması), Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Necatibey Tam Yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri (Natamisin Tespiti). - KAYSERİ