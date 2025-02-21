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Kayseri'den 2 Ürün Hileli Gıdalar Listesine Girdi

Kayseri'den 2 Ürün Hileli Gıdalar Listesine Girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerle Kayseri'den 2 ürün, hileli ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine dahil oldu. Ünal Gıda ve Keyif Süt Ürünleri'nin ürünleri standart dışı olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli, standart dışı ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalara yönelik yapılan denetimlerde Şubat ayında Kayseri'den 2 ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye Kayserili 2 firma da dahil oldu. Listede yer alan Kayserili firmalar ise şu şekilde;

Ünal Gıda ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ÜG Ünal Süt Ürünleri Az Yağlı Eritme Peyniri (% yağ oranının düşük olması), Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Necatibey Tam Yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri (Natamisin Tespiti). - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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