Kayseri'de Yürüme Engelli Kadının Paraşüte Binme Hayali Gerçek Oldu

Kayseri'de Yürüme Engelli Kadının Paraşüte Binme Hayali Gerçek Oldu
Kayseri'de yürüme engelli 36 yaşındaki İrem, tekerlekli sandalyesiyle geldiği alanda paraşüte binerek özgürlüğün tadını çıkardı. Havada geçirdiği yaklaşık 1 saat boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.

Kayseri'de yürüme engelli kadının paraşüte binme hayali gerçek oldu. Tekerlekli sandalyesi ile piste gelen kadın, uçarak özgürlüğün tadını çıkardı.

Kayseri'de yaşayan ve çocukluk çağında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen 36 yaşındaki İrem'in paraşüte binme hayali gerçek oldu. Tekerlekli sandalyesi uçacağı alana gelen ve burada paraşüte binen İrem'i taşıyan paraşüt görevlilerin yardımıyla havalandı. Ali Dağı'ndan paraşüt pilotu Günay Demir ile gökyüzüne uçan İrem, heyecan dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 1 saat havada kalan paraşütte bulunan İrem, çok heyecanlandığını ve çok güzel zaman geçirdiğini söyleyerek, "Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir duyguymuş. Aklıma özgürlükten başka bir şey gelmiyor. Çok güzeldi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
