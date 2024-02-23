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Kayseri'de Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

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Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkisiyle birlikte görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji ise sis ve pus uyarısı yaptı.

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sis-pus uyarısı: Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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