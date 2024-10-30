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Kayseri'de Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri'de Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Kocasinan'daki 8. sınıf öğrencilerine meslek tanıtma toplantıları düzenlenecek. Proje, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Kocasinan ilçesi çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtma toplantıları düzenlenecek, öğrencilere meslekler anlatılıp yönlendirme yapılacak ve kariyer planlamalarına katkı sağlanacak.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imzalama törenine KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Başkan Vekili Altan Aydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Cumali Karakuş katıldı. İmzaların atılmasının ardından protokol hakkında konuşan Başkan Şeyhi Odakır, protokol çerçevesinde öğrencilerin meslek ve kariyer hayatlarına önemli katkılar sunacaklarını belirtti.

"Mesleğe geri dönüş başladı"

Protokolün önemine değinen Odakır, şunları söyledi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Protokol çerçevesinde ilk etapta Kocasinan ilçesindeki ortaokul 8. sınıf öğrencilerine meslek tanıtımları yapacağız. 8 ay sürecek projemizde her ay farklı bir okulda öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Kamuoyunun da bildiği üzere biz esnaf ve sanatkarlar olarak hep diyoruz ki çeşitli mesleklere yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz, çırak kalfa ve usta bulmak konusunda bazen zorluk çekiyoruz. Ancak son bir yıldır gözlemliyoruz ki bizim tabirimizle mesleğe bir geri dönüş başladı. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de Aydınlıkevler bölgesine yeni kurulan Melikgazi Mesleki Eğitim Merkezi'dir. Yoğun bir talep oluşmaya başladı, bu da gösteriyor ki artık gençlerimiz, ailelerimiz meslek edinmedin önemini her geçen gün daha çok görüyorlar."

"Haydi gençler, mesleğe yönelelim"

Açıklamalarında, "Bir gencimizin okumasına, okumak istemesine hiçbir zaman olumsuz bakmadık" diyen Başkan Odakır, "Ancak dedik ki okumak istemeyen gençlerimizi zorlamayalım, mesleğe yönlendirelim, gelecekte istihdama katkısı olsun veya kendi işini yapsın ihtiyaç var çoğu alanda dedik. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bu protokol oldukça önemli. Biz KESOB olarak her ay farklı bir okulda 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Gençlerimize mesleklerimizi anlatıp tanıtacağız, bu mesleklerin geleceğini anlatacağız, onlara tavsiyelerde bulunup kariyer planlamalarına daha işin başında katkı sunacağız. Meslek eğitiminin önemini anlatarak kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini ve eğer okumak istemiyorlar ise mesleklere yönelmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizeceğiz, fırsatları değerlendireceğiz. Çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz protokolümüz, projemiz ilimize, ülkemize, esnaf ve sanatkarlarımıza, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Süreçte emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak gençlere sesleniyorum; Haydi gençler, mesleğe yönelelim hep birlikte şehrimize ülkemize katkı sunalım. Başarılar sizlerle olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kocasinan Ekonomi kayseri Eğitim Yerel

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