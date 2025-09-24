Kayseri'de İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı Düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy katılım sağladı. Kayseri Ticaret Odası'nın 8 Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya gelinen programda, sektörün yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, inşaat sektörünün şehrin ekonomisine ve istihdamına sunduğu katkılara dikkat çekerek, geleceğe yönelik beklentilerini dile getirdi.

Toplantıya 3. Komite: Altyapı Müteahhitleri, 19. Komite: İnşaat Malzemeleri Üretim ve Ticaret, 20. Komite: Özellikli Bina İnşaatı Müteahhitleri, 21. Komite: Konut İnşaatı Müteahhitleri, 29. Komite: Mimarlık, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri, 34. Komite: Tamamlayıcı İnşaat Hizmetleri, 36. Komite: Bina İklimlendirme ve Yalıtımı Hizmetleri ve 41. Komite: Yapı Kooperatifleri meslek komiteleri katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat alanındaki her gelişme, şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sunmaktadır. Bizler de sektör temsilcilerimizin yanında olarak, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ