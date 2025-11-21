Haberler

Kayseri'de Gıda Güvenliği Uyarısı

Güncelleme:
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, gıda sektöründe ruhsatlı kişilerin çalışması gerektiğini belirterek, zehirlenmelerin çoğunun toplu yemeklerde uygun fiyat arayışından kaynaklandığını ifade etti.

Gıdanın her zaman insanları direkt etkileyen bir ürün grubu olduğunu söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Öncelikle hayatını kaybeden ailemize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu bizim sektörümüz için üzücü bir olay. Hastaneye giden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Tabii ki gıda her zaman dediğimiz gibi insanları direkt etkileyen bir ürün. Dolayısıyla bunun eğitimini, belgesini almış, eğer ustaysa bunların ustalık belgesini almış ehli kişilerin yapması gerektiğini düşünüyoruz. Besin bakımından da lokantalarda hijyene dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de vatandaşlarımızın hem güvenip bildikleri yerlerde tüketim yapması hem de bir işletmeye girdiklerinde ruhsatı ve belgesi var mı diye dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bizim sektörde gerçekten son zamanlarda herkes iş yerini açmaya çalışıyor. Tabii herkes işini yapsın ama ehil olanlar yapsın. Bu işi temelden gelen, bilgili, tecrübeli insanların yapması gerekiyor" dedi.

Aydemir, yol kenarlarındaki seyyar satıcıların da insan sağlığını etkilediğini söyleyerek, "Şu sıralar Kayseri'de çok büyük bir vakaya rastlanmadı çok şükür ama Tarım İl Müdürlüğümüzün ekipleri tüm esnaf için denetimlerini yapıyor. Bunlardan da çok memnunuz. Çünkü bizim doğru bildiğimiz şeyler yanlış olabiliyor. Saklamasından tutun da pişirmesine varana kadar bizi yönlendiriyorlar. Bu açıdan şehrimizde çok büyük bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü artık bilinçli tüketicilerin de olması gerekiyor. Kayseri'mizde son zamanlarda şöyle bir tehlike var; artık mahalle kenarlarında, yol kenarlarında seyyar araçlar çoğalıyor. Bunlar için de yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Çünkü hem devlete bir katkısı yok hem de insanları da yanlış yönlendirerek ucuz tüketime yönlendirip, sağlıklarını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Zehirlenmelerin çoğu uygun sanılan toplu yemeklerden"

Yaşanan zehirlenmelerin çoğunun toplu yemeklerde vatandaşların uygun fiyat arayışından kaynaklı olduğunu söyleyen Aydemir, "Bu zehirlenmelerin birçoğu da toplu tüketimlerde oluyor. Toplu yemek anlaşmalarında kalite aramayıp da vatandaşın 'uygun olsun' diye düşündüğünde olan durumlar. Halbuki her şeyin bir bedeli var. Kaliteli ürünün, kaliteli hizmetin tabii ki bir bedeli vardır. Hakkını istemek gibidir. Bunun için ustalık belgesi ve ruhsatı olan kişilerin çoğu da zaten kar düşünmeden toplu yemeklerini veriyorlar. Bu sebepten de bir bedel ortaya çıkıyor. Bu yüzden pahalı düşünülüyor ama aslında değil. Kaliteli ve sağlıklı ürün tüketiyorlar" dedi. - KAYSERİ

